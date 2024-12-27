DSÖ Direktörü Ghebreyesus: İsrail'in vurduğu Yemen'deki Havalimanı’nda ben de vardım
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Yemen’deki Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda, binecekleri uçağın mürettebatından bir kişinin yaralandığını duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Yemen’deki Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırı sırasında kendisinin de orda bulunduğunu ve bir kişinin yaralandığını ifade etti.
Ghebreyesus, BM'nin Yemen'de alıkonulan personelinin serbest bırakılmasının yanı sıra ülkedeki sağlık ve insani durumun değerlendirilmesi için müzakerede bulunmak amacıyla gerçekleştirdikleri misyonun dün sona erdiğini belirtti.
Açıklamasında, “Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken havalimanı saldırıya uğradı. Uçağımızın mürettebatından bir kişi yaralandı. Havaalanında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi" ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ile İsrail arasında tırmanan gerginlik ve İsrail'in Sanaa Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.
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