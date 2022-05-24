DSÖ duyurdu: Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 131 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. İlk maymun çiçeği vakasının 7 Mayıs'ta tespit edilmesinin ardından bu sayının 131'e yükseldiğini duyuran DSÖ, şüpheli 106 vaka için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
SLOVENYA’DA DA TESPİT EDİLDİ
Slovenya, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan dönen bir kişide, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini duyurdu. Hastalığı hafif geçiren kişinin hastaneye yatırılmadığı belirtildi.
Dün, DSÖ tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığı bildirilmişti. Maymun çiçeği virüsü bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Fransa, Belçika, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de tespit edilmişti.
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