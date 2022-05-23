DSÖ'den 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması: Kanıt yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün mutasyona uğradığına dair bir kanıt olmadığını belirterek, Batı ve Orta Afrika'da endemik olan bu bulaşıcı virüsün değişime uğrama eğiliminde olmadığını açıkladı.
DSÖ'nün çiçek hastalığı departmanının başı Rosamund Lewis, maymun çiçeği virüsünde mutasyonların genellikle düşük seviye olduğunu belirtmekle birlikte, vakalardaki genom sıralama işleminin yapılmasıyla mevcut salgının daha iyi anlaşılabileceğini ifade etti.
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