DSÖ uyardı: M çiçeği vakaları artışa geçti

Yayınlanma: 25.06.2024 - 16:16

Güncelleme: 25.06.2024 - 16:16

DSÖ'de M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Lewis, M çiçeği vakalarının artmaya devam etmesiyle bunun bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla vaka rapor edildiğini söyledi.

"Yalnızca mayısta 26 ülkeden yaklaşık 600 doğrulanmış vaka DSÖ'ye bildirildi" ifadesini kullanan Lewis, özellikle Afrika'da M çiçeği vakalarında artış yaşandığını vurgulayarak bunun temel nedenlerinin tespit edilmesi için yoğun araştırmaların yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Lewis, nisandan bu yana Güney Afrika'nın M çiçeği virüsünün bir varyantı olan "clad IIb" virüsüne bağlı 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirildiğini belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin büyük bir salgınla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyleyen Lewis, yalnızca 2024'te bildirilen 9 bin 291 M çiçeği vakasından 419'unun ölümle sonuçlandığını söyledi.

Lewis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tespit edilen M çiçeği virüsü vakalarında ölüm oranın yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle daha çok çocukların yaşamını yitirdiğini kaydeden Lewis, Afrika'da M çiçeği vakalarında son zamanlarda görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.