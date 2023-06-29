DSÖ: 'Yapay tatlandırıcı aspartam kansere sebep olabilir'

Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:02

Güncelleme: 29.06.2023 - 17:16

Dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcısı aspartamın, kansere sebep olabileceği keşfedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), aspartamın ilk kez "kanserojen" olarak listeleneceğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan haberde, diyet Coca-Cola başta olmak üzere bazı sakızlarda ve gazlı sodalarda kullanılan aspartamın 14 Temmuzda kanserojen olarak açıklanacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nde gıda katkı maddesi olarak E951 kodlanan aspartamın, Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) "günlük limitler dahilinde tüketilmesinin güvenli olduğunu" ifade etti.

"Aspartamın kanserojenliğini araştırmak için atılan ilk adım" olduğunu söyleyen IARC sözcüsü, IARC ve JECFA'nın araştırma sonucunda elde ettikleri bilgilerin 14 Temmuz'a kadar gizli kalacağını söyledi.

Uluslararası Tatlandırıcılar Birliği (ISA) Genel Sekreteri Frances Hunt-Wood, "IARC bir gıda güvenliği kuruluşu değildir ve aspartamla ilgili incelemeleri bilimsel olarak kapsamlı değildir ve büyük ölçüde itibarını yitirmiş araştırmalara dayanmaktadır" dedi.

Genel sekreter, "tüketicileri yanlış yönlendirebilecek IARC incelemesiyle ilgili ciddi endişeleri" olduğunu söyledi.

Uluslararası İçecek Dernekleri Konseyi İcra Direktörü Kate Loatman, "sızdırılan görüşten" halk sağlığı yetkililerinin "derin endişe" duyması gerektiğini söyledi. Loatman ayrıca, "tüketicileri güvenli şekersiz ve düşük şekerli seçenekleri seçmek yerine daha fazla şeker tüketmeleri konusunda gereksiz yere yanlış yönlendirebileceği" uyarısında bulundu.