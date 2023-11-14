DSÖ'de skandal: Cinsel istismara 250 dolar

DSÖ'nün, çalışanları tarafından cinsel istismara uğrayan 100'den fazla Kongolu kadına 250 dolar ödemesi skandalı ortaya çıktı.

AA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:46
DSÖ'de skandal: Cinsel istismara 250 dolar
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), aralarında kendi personelinin de olduğu sağlık çalışanlarının cinsel istismarına uğrayan Kongolulara 250'şer dolar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Ebola salgını sırasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) 100'den fazla kadının DSÖ çalışanları ve diğer görevliler tarafından cinsel istismara uğramasının ortaya çıkması sonrası, bu kişilere para ödendi.

Ülkeye martta skandalı soruşturmak için giden ekibe öncülük eden Dr. Gaya Gamhewage'nin raporunda, istismara uğrayan en az 104 kadının her birine 250 dolar verildiği ifade edildi.

Ülkedeki BM çalışanlarının bir günlük harcırahlarından bile az olan bu paranın mağdurlara ne gibi bir yardımı olacağı bilinmezken, raporda, istismara uğrayan bir kişinin yaptığı doğumda engelli bir çocuk dünyaya getirdiği ve çocuğun özel tedaviye muhtaç olduğu aktarıldı.

KDC'de 2018 ila 2020 yıllarındaki Ebola salgını sırasında, DSÖ çalışanlarının çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti.

DSÖ'nün, "çalışanlarının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kadınlara cinsel sömürü ve istismara karıştığı" iddiaları üzerine kurduğu bağımsız soruşturma komisyonu, ülkedeki Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etmişti.


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