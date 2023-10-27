İngiliz siyasetinde 'cinsel istismar' krizi büyüyor: Eski bakan iki ayrı suçtan tutuklandı

Yayınlanma: 27.10.2023 - 10:02

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:05

İngiltere'de eski bir adalet bakanı, parlamentonun dış ilişkiler komitesinin eski başkanı ve Muhafazakar Parti'den Milletvekili Crispin Blunt, "cinsel istismardan ve uyuşturucu bulundurma" şüphesiyle tutuklandı.

Blunt, soruşturmanın suçlama olmadan sona ereceğinden emin olduğunu söyledi.

Blunt, daha önce de aynı olayla ilgili olarak polise bir gasp iddiası bildirdiğini ve birkaç hafta önce memurlarla konuştuğunu söyledi.

Blunt, "Dün bir milletvekilinin tecavüz iddiasıyla ilgili olarak tutuklandığı bildirildi. O milletvekilinin ben olduğumu teyit ediyorum. Tutuklama olgusu, Meclis Başkanı ve Baş Denetçiye resmi bir bildirim yapılmasını gerektirmektedir. Bu olayla ilgili olarak şu ana kadar iki kez sorgulandım; ilki üç hafta önce gaspla ilgili endişelerimi ilk kez dile getirdiğimde gerçekleşmişti. İkinci kez ise tutuklanmamın ardından tedbir altında sorgulandım. Tutuklama gereksizdi, çünkü herhangi bir suçlama olmaksızın sonuçlanacağından emin olduğum soruşturmada tam işbirliği yapmaya hazırım" dedi.

Blunt'ın, kırbaç cezasının askıya alındığı ve kendisinden polis soruşturması sona erene kadar parlamento binasından uzak durmasının istendiği beliritliyor.

DAHA ÖNCE DE AYNI DURUMLAR YAŞANMIŞTI

Yasal nedenlerden dolayı ismi açıklanamayan bir başka Muhafazakâr Parti'den Milletvekili de Mayıs 2022'de "cinsel istismar" şüphesiyle tutuklandı.

İngiltere'de iki eski Muhafazakâr Parti'den milletvekillerinin "cinsel istismar" suçundan hüküm giydiği biliniyor. Bunlardan biri olan Charlie Elphicke, 2020 yılında iki kadına yönelik üç cinsel istismar suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğeri Imran Ahmad Khan ise geçen yıl 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.