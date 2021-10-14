DSÖ'den Covid-19'un kökenini ilişkin karar: "Son şans olabilir"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada koronavirüsün patojenlerinin kökenini saptamak için uzmanlardan oluşan danışma grubu kurduğunu duyurdu. Ryan, SAGO'nun Covid-19'un kökeninin bulunabilmesi için "son şans" olabileceğine vurgu yaptı.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Covid-19'un nereden türediğinin bulunması için uzmanlardan oluşan bir ekip görevlendirilmesi çağrılarına DSÖ'nün kulak verdiğini kaydeden Ghebreyesus, bu kapsamda "700'ün üzerinde başvuru yapan uzmandan 26'sını seçerek" Covid-19 Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu'nu (SAGO) kurduklarını belirtti.
Ghebreyesus, "Uzmanlarımız kendi alanlarında edindiği tecrübe ve uzmanlıklarına bakılarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.
TAVSİYEDE BULUNACAK
SAGO'nun görev tanımına ilişkin Ghebreyesus, "SAGO, Covid-19 dahil olmak üzere salgın potansiyeline sahip yeni ortaya çıkan patojenlerin kökenlerine yönelik çalışmaları tanımlamak ve yönlendirmek için küresel bir çerçeve geliştirmek üzere DSÖ'ye tavsiyede bulunacaktır" şeklinde konuştu.
SAGO'nun uzman listesinin onay aşamasında olduğunu anlatan Ghebreyesus, 2 haftalık değerlendirme süresinin ardından üyelerin açıklanacağını söyledi.
"SON ŞANS" VURGUSU
DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan ise dünyayı durduran bu virüsün kaynağını bütün insanlığın merak ettiğini vurgulayarak, "Bütün ülkelere, gazetecilere ve diğer herkese, bu konunun tartışılması için fırsat tanımaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.
Ryan, SAGO'nun Covid-19'un kökeninin bulunabilmesi için "son şans" olabileceğine vurgu yaptı.
Kamboçya’da araştırmacılar, 2021 Ocak ayında, 2010'da yaşayan iki Shamel at nalı yarasasının Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yüzde 92,6 benzerlikte patojen taşıdığını ortaya koymuştu.
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