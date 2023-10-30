Cumhuriyetimizin 100.Yılı

DSÖ'den Gazze açıklaması: Onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "sağlık hizmetlerine erişim ve onurlu yaşam hakkının neredeyse imkansız" olduğunu belirtti.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:56
DSÖ'den Gazze açıklaması: Onurlu yaşam hakkı neredeyse imkansız
Abone Ol google-news

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed el-Manzari, DSÖ'nün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Gazze'deki Filistinlilerin en temel insan haklarından mahrum olduğuna dikkati çekti.

Manzari, "Gazze halkı, son saldırılardan önce sağlık hizmetlerine erişmekte sıkıntı yaşıyordu. Şimdi ise temel insan haklarından olan bu tıbbi bakım ve onurlu bir yaşam sürme hakkı neredeyse imkansız hale geldi" ifadesini kullandı.

Gazze'de benzeri görülmemiş korkunç bir kriz yaşandığını; sivillerin, sağlık ve insani yardım alanında çalışanlar ile hastaların büyük tehlikelere maruz kaldığını vurgulayan Manzari, "İsrail-Filistin çatışma bölgesinin" dünyadaki en büyük acil insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Manzari, insanı diğer canlılardan ayırmak için getirilmiş uluslararası insancıl hukuka ve kurallara saygı gösterilmesi ve bu felakete derhal son verilmesi gerektiğini dile getirdi.


DSÖ gazze

İlgili Haberler

Filistinli öğrenci Barakat, Gazze'de yaşananları Cumhuriyet'e anlattı: En büyük hapishane

Filistinli öğrenci Barakat, Gazze'de yaşananları Cumhuriyet'e anlattı: En büyük hapishane
Gazze'de dükkanlar yıkıldı: Tezgahta satış başladı

Gazze'de dükkanlar yıkıldı: Tezgahta satış başladı
Macron ve Sunak görüştü: Gündem Gazze

Macron ve Sunak görüştü: Gündem Gazze

En Çok Okunan Haberler