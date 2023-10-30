Filistinli öğrenci Barakat, Gazze'de yaşananları Cumhuriyet'e anlattı: En büyük hapishane
İsrail-Hamas çatışmalarında 23 gün geride kalırken 2018 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Filistinli Yusuf Barakat, Gazze’deki durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Filistin halkının uzun yıllardır İsrail şiddetiyle beraber yaşadığının altını çizen Barakat, “Orası dünyanın en büyük hapishanesi. Gazze’de koşullar hep zordu. Doğalgaz, mazot ve internet gibi temel şeylere bile erişmekte güçlük çekiyoruz. Gazze’ye dünyanın en büyük köklü markaları yıllardır ürün göndermiyor. Amerika’nın Küba’ya uyguladığı ablukayı İsrail de Filistin’e uyguluyor” dedi.
İsrail’in Filistin’e yönelik yaptığı son saldırılarda bir kuzenini kaybettiğini söyleyen Barakat, “Bu saldırılarda birçok akrabamın ve tanıdığımın evini vurdular. Ailem şu anda Mısır sınırına yakın bir kampa yerleşti. Onlarla çok az iletişim kurabiliyorum. Orada insanlar elektriğe ulaşmakta güçlük çekiyor. Hastanelerin yoğun bakımlarında sınırlı bir elektrik var. Oradan kablo çekip insanlar telefonlarını şarj ediyor. Bu da her zaman mümkün olmadığı için ailemle iletişim kurmakta çok zorlanıyorum” diye konuştu.
SOL ÖRGÜTLER DAHİL
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının bir “soykırım” niteliği taşıdığını ifade eden Barakat, “İsrail her ne kadar şiddetin dozunu artırıp Filistin’e saldırsa da oradaki insanlar arasında bir zafer havası var. Şu an 200’e yakın İsrailli esir var. Bu esirlerin tutuklu bulunan yaklaşık 7 bin Filistinliyi alabilmek için ellerinde bir koz olarak görüyorlar” dedi. İsrail’e yönelik yapılan Aksa Tufanı operasyonunda, Hamas’ın yalnız olmadığını ve birçok solcu ve laik örgütün de İsrail’e karşı mücadele ettiğini ifade eden Barakat, söz konusu yapıların birbirleriyle koordineli şekilde hareket ettiğini savundu.
(Yusuf Barakat)
Barakat, Deniz Gezmiş ve 68 kuşağından birçok ismin İsrail Siyonizmine karşı Filistin’de mücadele ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Deniz Gezmiş bize ilham veriyor. Türkiye’nin en önemli devrimcilerinden birisiydi. Gezmiş’i sevmeyen, onun mücadelesini anlamayan bir insan Filistin halkının mücadelesini de anlayamaz.”
ATATÜRK’E ÖVGÜ
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili beyanları nedeniyle ise bazı kesimler tarafından eleştirildiğini söyleyen Barakat, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılına girerken şunları söyleyebilirim ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok büyük bir lider. Bu ülkenin bağımsızlığını kazandı. Burada yaşayan insanlar çok şanslı çünkü birçok hak ve özgürlüğe sahipler. Keşke Filistin’in de Atatürk’ü olsaydı. En büyük hayalim, bağımsızlığımız” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı!
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- Yine Cumhuriyet hedef alındı
- 29 Ekim emekli ikramiyesi hangi kurallara göre ödenecek?
- Gazoz'un Atatürk tepkisi sonrası yandaştan geri adım
- Yine ‘unuttu’
- Özel hatıra parası neden madeni 5 TL olarak basıldı?
- Dünya liderleri asırlık Cumhuriyetimizi kutladı
- Polatlardan özür