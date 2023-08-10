DSÖ'den iklim değişikliğine karşı 'acil eylem ve cesur taahhüt' çağrısı

DSÖ'den iklim değişikliğine karşı "acil eylem ve cesur taahhüt" çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:07
DSÖ'den iklim değişikliğine karşı 'acil eylem ve cesur taahhüt' çağrısı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iklim değişikliğine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, eski adı Twitter olan X platformundaki hesabından, ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle paylaşımda bulundu.

Aşırı hava olaylarının artık yeni normal ve hayal edilemez acılar ile yıkımlara neden olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kalbim, bu ölümcül orman yangınlarına yakalanan Hawaii halkıyla birlikte. İklim krizine karşı acil eylem ve cesur taahhütlere ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.

Maui Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangınlar nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi yaralanmış ve çok sayıda mülk zarar görmüştü.

Ada'da çıkan 3 büyük yangın devam ediyor.


DSÖ Dünya Sağlık Örgütü İklim Değişikliği

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