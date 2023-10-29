İsrail'in 'hastane ültimatomu' endişe yarattı: Hastaların hayatını riske atmadan tahliye imkansız

Yayınlanma: 29.10.2023 - 18:47

Güncelleme: 29.10.2023 - 18:47

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'de Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi'ni tahliye ültimatomuyla ilgili olarak derin endişe duyduklarını açıkladı. Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'SAĞLIK HİZMETLERİ HER ZAMAN KORUNMALI'

"Filistin Kızılayı'ndan gelen (İsrail tarafından) Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne yönelik tahliye tehditlerine ilişkin haberler son derece endişe verici" değerlendirmesini paylaşan Ghebreyesus, hastalarla dolu hastaneleri, hastaların hayatlarını riske atmadan tahliye etmenin imkansız olduğunu tekrarladı. Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerinin, uluslararası insancıl hukuk uyarınca her zaman korunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin çevresi vuruluyor" ifadelerine yer verilmişti.

34 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardıman ve saldırılarında 34 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin isimlerini yayımladı.

Açıklamaya göre, saldırılarda şu ana kadar, 3’ü kadın 34 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi, İsrail saldırılarında çok sayıda gazeteci de yakınlarını kaybetti. İsrail’in 26 Ekim’de Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında, Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Vail ed-Dahduh, eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti. İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.