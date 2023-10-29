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İsrail’den Kudüs Hastanesi’ne bir kez daha saldırı tehdidi

Filistin Kızılayı, İsrail tarafından Kudüs Hastanesi’ne hava saldırısı düzenleneceği ve hastanenin derhal boşaltılması gerektiği yönünde ciddi tehditler alındığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:51
İsrail’den Kudüs Hastanesi’ne bir kez daha saldırı tehdidi
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 23’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastane, cami ve kiliselere yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdürüyor.

Filistin Kızılayı tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail tarafından Kudüs Hastanesi’ne yönelik hava saldırısı düzenleneceği ve hastanenin derhal boşaltılması gerektiği konusunda ciddi tehditler alındığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinden bu yana hastanenin 50 metre yakınına sürekli saldırılar yapıldığı aktarıldı.

ŞİFA HASTANESİ ÇEVRESİNE SALDIRI

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının binlerce hastanın tedavi gördüğü ve on binlerce kişinin saldırılar nedeniyle sığındığı Gazze Şeridi’ndeki en büyük hastane olan Şifa Hastanesi’nin çevresini bombaladığını belirtti. İsrail ordusu tarafından hastaneye giden yolların tahrip edildiği öğrenilirken, hastanede kalan Mahmud el-Sawah, “Hastaneye ulaşmak giderek zorlaştı. Bölgeyi kesmek istiyorlar” dedi.

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ 30 HASTANE KAPATILDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede 30 hastanenin kapatıldığı belirtildi. Tıbbi malzeme ve yakıtın tükendiği vurgulanan açıklamada, hastanelerde bazı bölümlerin kapatıldığı, Nasr Hastanesi’nde ise sadece acil servis bölümünün çalıştığı belirtildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle daha fazla hastanenin kapanma riski artıyor.

FİLİSTİN’DE CAN KAYBI 8 BİNİ GEÇTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son rakamlara göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 324'ü çocuk ve 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5’e, yaralananların sayısı ise 20 bin 242’ye yükseldi.


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