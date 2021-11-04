DSÖ'den korkutan açıklama: 500 bin kişi ölebilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'daki artan vakalar nedeniyle kritik açıklamalarda bulundu.
DSÖ'nün Avrupa bölgesinden sorumlu üst düzey ismi Kluge, yaptığı basın açıklamasında 53 Avrupa ülkesindeki yayılma oranının "oldukça endişe verici" olduğunu ve Delta varyantı nedeniyle yeni vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığını belirtti.
Kluge, eğer bu şekilde devam ederse şubata kadar Avrupa'da 500 bin kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceğini ifade etti.
Kluge, "Taktiğimizi Covid-19 vakalarında yaşanan artışla mücadele etmeye çalışmaktan bu artışların en başında meydana gelmesini önlemek olarak değiştirmeliyiz" dedi.
Avrupa'da yeni vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla geçen hafta yüzde 6 artarak yaklaşık 1.8 milyon oldu. Hayatını kaydebenlerin sayısı aynı dönemde yüzde 12 artış kaydetti.
GRİP VE COVİD-19 AŞISI
DSÖ Avrupa Bölgesi Aşı Danışmanı Siddhartha Datta ise, grip ve Covid-19 aşısının aynı anda yapılmasıyla ilgili yürütülen tartışmalarına son noktayı koydu.
Datta Reuters'a yaptığı açıklamada, grip ve koronavirüs aşısının birlikte olunabileceği belirterek şu ifadeyi kullandı:
“Herkes her iki aşıyı da birlikte olabilir. İki aşının da etkinliğinde bir azalma olmaz.”
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