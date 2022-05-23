Maymun çiçeği paniği artıyor: Uzmanlardan 'cinsel hayat' uyarısı

CİNSEL İLİŞKİ ARACILIĞIYLA BULAŞABİLİR

Bu hastalığın ciltte oluşan bir yaradan, ağız, burun ve göz üzerinden veya solunum yolu aracılığıyla bulaştığını söyleyen Dr. Hopkins, cinsel ilişkiye girmenin de hastalığı tetikleyebildiğini açıkladı.

Dr. Hopkins, “Biz düzenli olarak farklı insanlarla cinsel ilişkiye girenlerin ya da tanımadığı bireylerle cinsel ilişkiye girme alışkanlığı olanların bunu yapmamalarını öneriyoruz. Eğer cinsel hayatınızda böyle bir alışkanlığınız varsa ve vücudunuzun bazı bölgelerinde şişkinlik ve kabarıklıklar görüyorsanız hemen doktora gitmeniz gerekiyor” dedi.

Ünlü bilim insanı hastalığın sadece ülke dışından gelenlerde görülmediğini aksine İngiltere içinde insandan insana da bulaştığını söyledi. Şu ana kadar İngiltere’de 20’den fazla vaka olduğunun da altını çizdi.