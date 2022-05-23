Maymun çiçeği paniği artıyor: Uzmanlardan 'cinsel hayat' uyarısı
Normalde Afrika’nın batısında ve ortasındaki tropikal bölgelerde görülen ve bazı durumlarda ölümcül sonuçlara sebebiyet veren maymun çiçeği hastalığı (monkeypox) son dönemde onlarca ülkede görüldü.
Başta ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, İspanya, İsviçre gibi ülkelerde resmi olarak tespit edilen bu hastalık ile ilgili endişe verici bir uyarı İngiltere’den geldi.
CİNSEL İLİŞKİ ARACILIĞIYLA BULAŞABİLİR
Bu hastalığın ciltte oluşan bir yaradan, ağız, burun ve göz üzerinden veya solunum yolu aracılığıyla bulaştığını söyleyen Dr. Hopkins, cinsel ilişkiye girmenin de hastalığı tetikleyebildiğini açıkladı.
Dr. Hopkins, “Biz düzenli olarak farklı insanlarla cinsel ilişkiye girenlerin ya da tanımadığı bireylerle cinsel ilişkiye girme alışkanlığı olanların bunu yapmamalarını öneriyoruz. Eğer cinsel hayatınızda böyle bir alışkanlığınız varsa ve vücudunuzun bazı bölgelerinde şişkinlik ve kabarıklıklar görüyorsanız hemen doktora gitmeniz gerekiyor” dedi.
Ünlü bilim insanı hastalığın sadece ülke dışından gelenlerde görülmediğini aksine İngiltere içinde insandan insana da bulaştığını söyledi. Şu ana kadar İngiltere’de 20’den fazla vaka olduğunun da altını çizdi.
“HASTALARIN ÇOĞU…”
Dr. Hopkins İngiltere’de vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel ilişkiye giren erkeklerde görüldüğünü de belirterek, “Şu an maymun çiçeği hastalığı için doğrudan bir aşı yok. Fakat şu an çiçek hastalığı aşısının bir formunu kullanıyoruz” dedi.
Hafta sonunda ABD Başkanı Joe Biden da hastalık ile ilgili ilk kez konuşmuştu. Biden, “Bu hastalık endişe veriyor” demişti.
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