Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi
Dünyaca ünlü Kosovalı şarkıcı Dua Lipa'ya "Kosova Fahri Büyükelçisi" unvanı verildi. Lipa, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur" dedi.
3 Grammy ödülüne sahip 26 yaşındaki Dua Lipa, Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.
Hit şarkıları ile adını tüm dünyaya duyurduktan sonra ülkesi içinde gurur kaynağı haline geldi.
Dua Lipa, Başkent Priştine'deki Sunny Hill Festivali'nde sahne almak üzere Kosova'daydı.
Cumhurbaşkanı cuma günü şu açıklamayı yaptı:
"Bugün Dua Lipa'ya Kosova Cumhuriyeti Fahri Büyükelçisi unvanını verdim çünkü o her adımıyla ülkemizi onurlandırmaya devam ediyor. Kosova Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşları adına yaptığı her şey için, sesimizi tüm dünyaya duyurduğu için ona teşekkür ettim."
Dua Lipa da Osmani'ye teşekkürlerini sunduğu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek, işlerimi ve çabalarımı küresel ölçekte sürdürüp iz bıraktığımızı ve fark yarattığımızı görmek için benim için bir onur ve ayrıcalık."
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