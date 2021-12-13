Dua Lipa bir yılda servetini ikiye katladı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 00:00

İngiliz The Sun gazetesi Dua Lipa'nın servetini mercek altına aldı. Bu yıl 22.7 milyon sterlin kazanan İngiliz şarkıcının, sadece 1 ayda 1.9 milyon sterlin gelir elde ettiği ortaya çıktı.

GEÇEN YIL 24.5 MİLYON STERLİNDİ

Geçen yıl toplam serveti 24.5 milyon sterlin olan 26 yaşındaki pop yıldızı, böylece son 1 yılda servetini neredeyse ikiye katlamış oldu.

ONLARCA ANLAŞMASI VAR

NTV'nin aktardığına göre; albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Dua Lipa'nın, şarkı sözleri verdiği pek çok sanatçı ve ünlü şirketlerle yaptığı reklam anlaşmaları da bulunuyor.

TELİF DAVASI AÇILMIŞTI

Dünyanın en çok takip edilen yıldızlarından olan Dua Lipa'ya, kendi fotoğrafını paylaştığı için telif ihlali davası açılmıştı. Gerekçe ise, ünlü şarkıcının Integral Images adlı fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini "izinsiz" paylaşmasıydı.

Billboard'un haberine göre 6 Temmuz'da Integral Images, telif hakkı ihlaliyle suçladığı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya 8 sayfalık dosyayla dava açtı. Integral Images dava dosyasına Lipa'nın fotoğraf şirketine ait fotoğraflardan birini "izinsiz" paylaştığını yazdı. Söz konusu fotoğrafta şarkıcı havaalanından büyük bir şapkayla ayrılıyor.



Bahsi geçen fotoğraf şarkıcının Instagram hesabında Şubat 2019'da paylaşılmıştı. Integral Images, müzisyenin sosyal medyadaki platformunu pazarlama aracı olarak kullandığını belirtti.



Ünlü şarkıcı sosyal medyada kendi paparazi görüntülerini yeniden paylaştığı için mahkemeye verilen ilk ünlü değil. Ariana Grande ve Justin Bieber 2019'da benzer davalarla karşı karşıya kalmıştı.

