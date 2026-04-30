Düğün eğlencesi faciaya dönüştü: 140 tavuk öldü

30.04.2026 15:27:00
Dış Haberler Servisi
Hindistan’da bir çiftçi, yakındaki düğünde çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle 140 tavuğunun öldüğünü öne sürerek şikâyette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer ses seviyesinin yasal sınırları aşıp aşmadığını inceliyor.

Hindistan’da bir kümes hayvanı yetiştiricisi, yakındaki bir düğünde çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle 140 tavuğunun öldüğünü öne sürerek polise şikâyette bulundu.

Olayın, 25 Nisan akşamı Uttar Pradeş eyaletinde gerçekleşen bir düğün sırasında yaşandığı bildirildi. 

Sabir Ali adlı çiftçi, düğün alayının saat gece saatlerinde çiftliğinin önünden geçtiğini ve yüksek sesli müziğin tavukları paniğe sürüklediğini söyledi.

Ali, “Ses o kadar yüksekti ki tavuklar korkuya kapıldı ve öldü” dedi.

Şikâyetin ardından polis, düğünde müzik çalan DJ Kavi Yadav hakkında inceleme başlattı. Yetkililer, kullanılan ses sisteminin yasal sınırların üzerinde olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uzmanlara göre, yüksek sesli müzik hayvanlarda ciddi stres yaratabiliyor. Özellikle ani ve yüksek frekanslı seslerin, hayvanlarda panik, işitme hasarı ve ölümle sonuçlanabilecek fizyolojik tepkilere yol açabileceği belirtiliyor.

