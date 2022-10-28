'Düğün' kavgası: Gürültüden bıktılar, yollara 'Gelin ve damat istemiyoruz' yazdılar

28 Ekim 2022 Cuma, 13:30

İngiltere'de Oxnead Hall adlı 16. yüzyıldan kalma konağın çevresinde yaşayan halk, evlerinin önüne "Gelin ve damat istemiyoruz" ve "Artık yeter, düğünlere hayır" yazılı tabelalar dikti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Oxnead Hall Covid-19 pandemisinden önce her sene az sayıda düğüne ev sahipliği yapıyordu. Broadland Belediye Meclisi, pandeminin ardından düğünlerin birikmesiyle evde düzenlenecek tören sayısını sınırsız hale getirdi.

Bölge sakinleri, kendilerine danışılmadan alınan kararın ardından haftanın 6 günü evlerinin etrafının karmaşa meydana geldiğini söylüyor. Canlı müziğin ve çevre kirliliğinin kendilerini epey rahatsız ettiğini belirtiyor.

Fotoğraf: Eastern Daily Press / SWNS

"ÇOCUKLAR UYUYAMIYOR"

İki çocuğuyla konağın yakınında yaşayan Emma Slaughter, gürültü sebebiyle evlatlarının uyuyamadığını ifade etti:

"Çocukları makul bir saatte yatırmaya çalışıyorum. Kısa bir süre sonra müzik başlıyor."

Slaughter, düğün için gelen bazı kişilerin kendi bahçelerine girmesinden de şikayetçi:

"Müzik bitse bile işkence devam ediyor. İnsanların farları uzun huzmeli. Evi aydınlatıyorlar."

"Herkes çok yorgun" diyen Slaughter, tabelalarla nasıl etkilendiklerini göstermek istediklerini bildirdi.

"SIK SIK BAĞIRTI VE GÜLÜŞME SESLERİ..."

Bölgede üç mülkü olan Crane ailesi, kiracılarının çok zor şartlarda olduğunu belirtti. Adını vermek istemeyen ev sahibi, "Zavallı bir hanımefendi, çocuklarını Michael Jackson'ın sesiyle yatırıyor. Yazın evlerinin önünde oturamıyorlar. Sık sık bağırtı ve gülüşme sesleriyle rahatsız ediliyorlar" dedi.

Crane ailesinin kiracılarından Lorna Crook, gürültü sebebiyle yatak odasını evin ön tarafından arka tarafına taşıdığını kaydetti.

KONAĞIN SAHİBİ: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Konağın sahibi Beverley Aspinall ise eşi ve kendisinin komşularının sorunlarını çözmek için çok çalıştıklarını ancak onlarla ilişkilerinin iyi olmadığını savundu.

Ses yalıtıma çok para harcadıklarını, güvenlik görevlileri tuttuklarını ve düğüne gelen misafirleri diğer evlerden uzak tutmak için çit kurduklarını söyleyen Aspinall, anlaşmazlığın bu kadar büyümesinden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi:

"Görüşmek istedik. İşbirliği içinde çalışmayı deniyoruz. Ancak bunun bizim için çok zor ve stresli olduğunu söylemem gerekiyor. Kötü muamele gördükleri için istifa eden personel oldu."

Broadland Belediye Meclisi ise sınırsız düğün izni verildiğinde "Karar kabul edilebilir" değerlendirmesi yapıldığını açıkladı. Gürültü ihlaliyle ilgili gelen şikayetin ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.