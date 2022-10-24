Gelinle damada düğünde 'kuyumcu' taktılar
Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar, özel bir otelde düzenlenen görkemli düğün töreniyle evlendi.
Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları olmak üzere yaklaşık 2 bin davetli katıldı.
Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.
“İLK DEFA BİR AŞİRET DÜĞÜNÜNE KATILIYORUM”
Düğüne katılan iş insanı Ferhat Günay ise “Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Gevdan aşiretine davetleri için teşekkür ediyorum. Van’da bulunmaktan son derece mutluyum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor” dedi.
Düğüne Kosova’dan katılan Sevil Balkan da, “İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum. Çok muhteşem ve güzel geçiyor. Çok beğendim. Bu yörenin insanları ve düğünleri çok güzeldir” ifadelerini kullandı.
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