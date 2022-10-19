Sokak düğününde tüfekli kavga: 1 ölü, 2 yaralı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 08:55

Kırıkhan'a bağlı Barbaros Mahallesi'nde gece saatlerinde, sokak düğünündeki iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakilerden H.D., eve gidip, pompalı tüfeğini alarak tekrar düğüne döndü.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI

H.D., elindeki tüfekle hedef gözetmeksizin kalabalığa ateş açtı. Açılan ateş sonucu, düğündeki Sedat Gizlenir, E.Ş. ve 11 yaşındaki K.Ş., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gizlenir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından H.D.'yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.