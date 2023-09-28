Düğün yangını faciasında 9 gözaltı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 11:45

Güncelleme: 28.09.2023 - 11:57

Musul'da bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 115 kişi hayatını kaybetti.

Musul Valisi Necim el-Ciburi yaptığı açıklamada, Musul'a bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 115 olduğunu ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali el-Ciburi, hayatını kaybedenler için kentte 1 haftalık yas ilan ederken, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Ninova Vilayeti Operasyonlar komutanı Abdullah el-Ciburi, gözaltına alınanlar arasında düğün salonunun sahibinin de olduğunu söyledi.

ENKAZA DÖNEN DÜĞÜN SALONU GÖRÜNTÜLENDİ

114 kişinin ölümü ile sonuçlanan facianın ardından enkaza dönen düğün salonu görüntülendi. Yıkılan düğün salonu kullanılamaz hale gelirken, düğüne katılanların eşyaları çevreye saçıldı.