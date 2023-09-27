Düğündeki 'havai fişek' faciasında ölü sayısı arttı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:41

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:10

Irak’ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda havai fişek nedeniyle facia meydana geldi.

Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 115 kişi hayatını kaybederken, en az 200 kişi de yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir yaptığı açıklamada, Musul ve Erbil’deki çok sayıda ambulans ve itfaiye aracının olay yerine gönderildiğini söyledi.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise yangının güvenlik tedbirleri alınmaması sonucu ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü belirtildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Musul Valisi Necim el-Ciburi, hayatını kaybedenler için 1 haftalık yas ilan edildiğini duyurdu.

Yarın kentte bulunan tüm devlet kurumlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı veren Musul Valisi, Mevlid Kandili münasebetiyle bugün yapılacak etkinliklerin iptal edilmesini kararlaştırdı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, yangının gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan ihmal nedeniyle hızla yayıldığı kaydedildi.

Havai fişeklerin yol açtığı yangında, salonda yaklaşık bin kişi bulunduğu bildirildi.