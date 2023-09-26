Ukrayna öldürüldüğünü iddia etmişti: Rus komutanın görüntüsü yayımlandı

Ukrayna'nın öldürüldüğünü iddia ettiği Rus komutan Viktor Sokolov'un görüntüsü yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 15:44
Ukrayna öldürüldüğünü iddia etmişti: Rus komutanın görüntüsü yayımlandı
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Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov'un öldürüldüğünü iddia etti. Ancak Rus devlet televizyonu, Ukrayna'nın iddiasını yayımladığı görüntüyle yalanladı. 

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen videoda, Sokolov'un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da katıldığı bir toplantıda olduğuna ilişkin görüntüleri yer aldı. 

Ukrayna Özel Kuvvetleri, pazartesi yaptığı açıklamada Moskova'nın Kırım'daki en üst düzey amirali Sokolov'u, geçen hafta Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun Sivastopol limanındaki karargâhına düzenlenen füze saldırısında 33 subayla birlikte öldürdüklerini iddia etmişti. 


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