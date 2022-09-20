Dük Edward Fitzalan-Howard Kraliça II. Elizabeth'in cenazesini tek başına planladı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesini, aile geleneğini devam ettiren Dük Edward Fitzalan-Howord, tek başına planladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 12:45
Dük Edward Fitzalan-Howard Kraliça II. Elizabeth'in cenazesini tek başına planladı
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Norfolk Dükü Edward Fitzalan-Howard, Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşen cenaze törenini planlamak ile görevli tek kişiydi.

1672'den beri ailesine ait olan bu zorlu görev hakkında The Times'a konuşan Fitzalan-Howard, durumun 'oldukça korkutucu' olduğunu söyledi ve "Görevi üstlenmek gerekiyor" diye belirtti.

PLANLAMA SÜRECİ

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenini planlamak büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Fitzalan-Howard, bu görevi kendisinden önce üstlenen babasının ölümünün ardından, hemen kollarını sıvadı ve planlamaya başladı.

Unilad'in haberine göre, planlama süreci hakkında konuşan Fitzalan-Howard, "Buckingham Sarayı'nın taht odasında yıllık toplantılar yapıyorduk. 20 kişi ile başlayan ekip bu yılın Nisan ayında 280'e ulaştı" ifadelerini kullandı.


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