Dük Edward Fitzalan-Howard Kraliça II. Elizabeth'in cenazesini tek başına planladı
Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesini, aile geleneğini devam ettiren Dük Edward Fitzalan-Howord, tek başına planladı.
Norfolk Dükü Edward Fitzalan-Howard, Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşen cenaze törenini planlamak ile görevli tek kişiydi.
1672'den beri ailesine ait olan bu zorlu görev hakkında The Times'a konuşan Fitzalan-Howard, durumun 'oldukça korkutucu' olduğunu söyledi ve "Görevi üstlenmek gerekiyor" diye belirtti.
PLANLAMA SÜRECİ
Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenini planlamak büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade eden Fitzalan-Howard, bu görevi kendisinden önce üstlenen babasının ölümünün ardından, hemen kollarını sıvadı ve planlamaya başladı.
Unilad'in haberine göre, planlama süreci hakkında konuşan Fitzalan-Howard, "Buckingham Sarayı'nın taht odasında yıllık toplantılar yapıyorduk. 20 kişi ile başlayan ekip bu yılın Nisan ayında 280'e ulaştı" ifadelerini kullandı.
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