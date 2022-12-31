Dünya 2023'e 'merhaba' diyor: İşte yeni yıla ilk giren ülkeler

31 Aralık 2022 Cumartesi, 20:15

2023 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yılbaşı kutlaması yaptı. Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, görkemli ışık gösterileri yapıldı. Yeni Zelanda'dan sonra 2023'e giren diğer bir ülke Avustralya'da yeni yılı havai fişeklerle karşıladı.

Ülke uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yeni yıla, büyük bir coşku ile girdi.

Ülkenin simge yapısı Auckland Harbour Köprüsü üzerinde ışık gösterisi yapıldı.

Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, insanlar yılbaşı coşkusunu sokaklarda birlikte kutladı.

Yeni Zelanda'dan sonra 2023'e giren diğer bir ülke Avustralya oldu. 2023 yılını tam 100 bin havai fişeği patlatılmasıyla karşılayan ülkedeki coşkulu kutlama dünya televizyonlarında canlı olarak yayınlandı.

Avustralya'nın Sydney kentindeki gösteriler 2023'e üç saat kalabaşlamıştı. Ülkeden gelen görüntüler, eğlence tutkunlarının gece boyu parti yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

Dünyanın geri kalanında yeni yıl hazırlıkları tam gaz devam ediyor...

İskoçya'da binlerce insan 3 yıl aradan sonra düzenlenecek geleneksel yılbaşı kutlamalarına katılmayı planlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da insanların koronavirüs kısıtlamaları olmaksızın gece düzenlenecek havai fişek gösterilerine katılmaları bekleniyor.

Güney Koreliler, son üç yıldır yeni yıl etkinliğinin koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile iptal edilmesinin ardından bu sene 2023 yılını Seul'ün merkezinde kutlayacaklar.

Geçtiğimiz günlerde uyguladığı sıkı kovid kısıtlamalarını kaldıran Çin'de yeni yıl hazırlıkları sürüyor. Yetkililer bu sene insanların Şanghay'daki Bund sahilinde toplanmasına izin verdi. Ayrıca Şangay'daki Disneyland'de havai fişek gösterisi düzenleneceği öğrenildi.

Avustralya’nın ardından sırasıyla Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girecek ülkeler arasında yer alıyor.