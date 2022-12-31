Çalışanların 2023'te günlük yemek bedeli 118 lira oldu

31 Aralık 2022 Cumartesi, 17:08

2023 yılı günlük yemek bedeli, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 KDV dahil 118,80 lira oldu.

2022 Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 51 TL olan günlük yemek bedeli, 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 323 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2023 için 110 lira (KDV hariç) olarak belirlendi.

Böylece önceki seneye göre, günlük yemek ücretinde yüzde 115,69 oranında artış yaşandı.

"KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELEYE VE EKONOMİYE KATKI"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ticket Restaurant Edenred Türkiye CEO’su Selçuk Boztepe, günümüz ekonomik koşullarında öğle yemeği hakkı başta olmak üzere tüm yan hakların çalışanlar için çok daha önemli bir hale geldiğinin altını çizerken çalışan bağlılığını artırarak mevcut yeteneği elde tutmak, yeni yetenekleri şirket bünyesine katmak isteyen şirketlerin yan hakların ve hatta ayni yardımların gücünden yararlanmaları gerektiğini belirtti.

Yemek kartı sisteminin yüzde 100’e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük tasarruf sağladığını ifade eden Boztepe, sistemin yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirmesi sayesinde kayıt dışılıkla mücadeleye ve ekonomiye katkı sağladığına da dikkat çekti.