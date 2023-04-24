Çin, Mars'ın renkli görüntülerini paylaştı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:40

Güncelleme: 24.04.2023 - 21:05

Ajansa göre görüntüler, Kasım 2021'den Temmuz 2022'ye kadar sekiz ay boyunca yörünge aracı Tianwen-1'deki uzaktan algılamalı kamera tarafından çekilen 14.757 görüntü verisine dayanıyor.

Tianwen-1'in bilimsel verileri, 1 Mayıs'tan itibaren tüm dünyaya açık hale getirilecek.