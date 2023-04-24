Çin, Mars'ın renkli görüntülerini paylaştı
Çin'in ilk Mars keşif görevi sırasında çekilen Kızıl Gezegen'e ait bir dizi görüntü Pazartesi günü Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin Bilimler Akademisi tarafından yayınladı.
Ajansa göre görüntüler, Kasım 2021'den Temmuz 2022'ye kadar sekiz ay boyunca yörünge aracı Tianwen-1'deki uzaktan algılamalı kamera tarafından çekilen 14.757 görüntü verisine dayanıyor.
Tianwen-1'in bilimsel verileri, 1 Mayıs'tan itibaren tüm dünyaya açık hale getirilecek.
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