Dünya Kupası maskotlu operasyon: Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Peru'da polis ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında sıra dışı bir yönteme başvurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın maskotları kılığına giren iki gizli polis, başkent Lima'da düzenlenen operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Peru Ulusal Polisi'nin TikTok hesabından paylaşılan görüntülerde, Dünya Kupası'nın maskotları olan beyaz başlı kartal "Clutch" ve geyik "Maple" kostümleri giyen polislerin bir eve baskın düzenlediği görüldü. Ekipler, koçbaşı kullanarak kapıyı kırdıktan sonra içeri girerek şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Operasyonda gözaltına alınan kişinin 48 yaşındaki Carlos Cabrera olduğu açıklandı. Polis, evde yapılan aramalarda çok sayıda paket halinde uyuşturucu madde ile bir silah ele geçirildiğini duyurdu.

Yerel basına göre operasyon, geçtiğimiz hafta oynanan Meksika-Güney Afrika Dünya Kupası açılış maçı sırasında gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi'nin başındaki Albay Carlos Fredy Alcántara Obregón, hedefteki kişinin koyu bir futbol taraftarı olduğunu belirterek operasyonun bu nedenle maskot kostümleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Obregón, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda şüphelinin Dünya Kupası heyecanını yakından takip ettiğinin belirlendiğini, bu sayede polislerin dikkat çekmeden eve yaklaşabildiğini ifade etti.

Peru polisi daha önce de benzer yöntemlerle gündeme gelmişti. Geçen yıl Sevgililer Günü'nde bir polis memuru kapibara kostümü giyerek uyuşturucu operasyonuna katılmış, başka operasyonlarda ise bazı polisler Marvel karakterleri Deadpool ve Wolverine'in yanı sıra Grinch ve Freddy Krueger kostümleri kullanmıştı.

Öte yandan Peru Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemedi. Ülkenin son Dünya Kupası deneyimi 2018 yılında gerçekleşmişti.