Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın sembolü haline gelen 'Udi Neco' kimdir?

Siyaha boyanmış teni, kar beyazı saçları ve gür sakalıyla akıllara kazındı. Beyaz kontakt lenslerle tamamladığı görünümü, onu turnuvanın en dikkat çekici taraftarlarından biri haline getirdi.

Ancak futbolseverler için bu görüntü yeni değil. EURO 2024 sırasında da tribünlerde görülen Udi Neco'nun gerçek görünümü, sahadaki kadar tribünlerde de ilgi çekmişti.

GERÇEK ADI NE?

LadBible'da yer alan habere göre, kendisine 'Udi Neco' adını veren taraftarın gerçek adı Necdet Ölçerman. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ölçerman, desteklediği takımların maçlarında sıra dışı görünümüyle öne çıkıyor.

Dönüşümün altında aslında kendi yüzü bulunuyor, ancak ten rengi, saç ve sakal renkleri tamamen değiştiriliyor. Beyaz lensler ise ona sosyal medyada sıkça konuşulan o keskin bakışı kazandırıyor.

Dikkat çeken bir ayrıntı ise görünümünü oluştururken kaşlarını boyamaması. Bu nedenle kaşları neredeyse tamamen kaybolmuş gibi görünüyor.

RENKLERİN ANLAMI BÜYÜK

Ölçerman'ın tercih ettiği siyah ve beyaz renkler tesadüf değil. Bu renkler, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın renklerini temsil ediyor.

Sosyal medyada milyonlarca görüntülenme alan taraftarın, Türkiye'nin grup aşamasındaki Paraguay ve ABD karşılaşmalarında da tribünlerde yer alıp almayacağı merak konusu.

GERÇEK HALİ İLGİ GÖRDÜ

Öte yandan, viral görüntülerinin ardından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, Udi Neco'nun makyaj ve boyalar olmadan günlük hayatındaki görünümünü de ortaya koydu.

Taraftarın gerçek görüntüsü ile tribündeki hali arasındaki fark, kullanıcıların en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.