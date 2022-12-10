ABD'li gazeteci Grant Wahl kimdir? Grant Wahl neden hayatını kaybetti?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:15

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan ABD'li gazeteci Grant Wahl, yaşamını yitirdi. Gazeteci Wahl'ın yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

GRANT WAHL KİMDİR?

Grant Wahl, 8 Aralık 1974'te ABD'nin Kansas eyaletindeki Mission ilçesinde doğdu. Shawnee Mission East Lisesi'nden mezun olan Wahl, Princeton Üniversitesi'nde eğitimine başladı. Üniversitedeki ilk yılında, Princeton Tigers Erkek Futbol Takımı'nı yönetti, ardından Major League Soccer takımlarını ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nı yönetecek olan Bob Bradley tarafından çalıştırıldı. Bradley, Wahl'a 1994 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeden önce Arjantin'de eğitim gördü ve Boca Juniors ile zaman geçirme fırsatı sağladı. Wahl, Bradley ile yaşadığı deneyimlerin spora olan sevgisinde bir katalizör olduğunu belirtmişti.

Wahl, kariyerine 1996'da Miami Herald'da stajyer olarak çalışarak başladı. Oradan, Kasım 1996'da kolej basketbolu ve futbolunu kapsayan Sports Illustrated'a katıldı. Wahl, kariyerinde 12 NCAA Basketbol Turnuvası, sekiz FIFA Erkekler Dünya Kupası, dört FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve beş olimpiyat maçında yer aldı. İlk olarak "Babam Nerede?" (1998) adlı yazısında, profesyonel sporculardan doğan gayri meşru çocukların artan sayısını belgeledi. O zamandan beri, sporcular hakkında çok sayıda kapak hikayesi yazdı. Dört kez ABD Basketbol Yazarları Derneği tarafından verilen Yılın Dergi Hikayesi ödülünü aldı.

Ekim 2000'de Sports Illustrated'da kıdemli yazar pozisyonuna terfi etti ve burada çoğunlukla futbolla ilgili haberler yaptı. Dergi için elliden fazla kapak yazısı yazdı. Wahl, ilk kitabı The Beckham Experiment'te (2009), David Beckham'ın 2007'de Major League Soccer'dan LA Galaxy'ye taşınmasından ve bunun lig üzerindeki etkisinden bahsetti. Kitap, New York Times'ın En Çok Satanı oldu. 5 Ekim 2021'de CBS Sports'a katıldı ve burada analist ve Paramount+'ta yayımlanacak futbol belgeselleri için editör danışmanı oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Wahl, Amerikalı bir tıp doktoru ve tıp gazetecisi olan Celine Gounder ile evliydi. Çift, mezun oldukları Princeton Üniversitesi'nde tanıştıktan sonra 2001 yılında evlenmişlerdi.

GRANT WAHL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı. Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.