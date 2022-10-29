Dünya liderleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılını kutladı

29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:28

Dünya liderleri, paylaştıkları mesajlar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Liderler, Cumhuriyetimizin 99. yılı için Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına, dostluk ve beraberlik vurgularıyla tebrik mesajları paylaştı.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında barış ve refah dileklerini ön plana koyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."

İSRAİL

İsrail Devlet'inin resmi Twitter hesabı, dostluk vurgusuyla 99. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Yarın bağımsızlığının 99. yılını kutlayacak olan Türkiye'deki dostlarımızın Bağımsızlık Günü kutlu olsun!"

ABD

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Elçiliği, Twitter üzerinden 99. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılı kutlu olsun!"

İSVEÇ

İsveç'in Türkiye Büyükelçisi Staffan Herrström, Twitter üzerinden Cumhuriyetin 99. yılını kutladı.

Herrström, "Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Türk milletini en içten dileklerimizle kutlarız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun!" mesajı ile paylaştığı videoda, "Cumhuriyetin ilanının 99. yılında, Türk halkına en içten tebriklerimi sunarım. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA

Hollanda Krallığı Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraf ile Cumhuriyet bayramını kutladı.

"Bugün erken saatlerde İstiklal Caddesi'nde. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanılıyor. Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun Türkiye!"

NATO

NATO Savunma Koleji, Twitter'da Türk Bayrağı paylaşarak "Biz NATO'yuz", "Müttefikiz", "Beraber Daha Güçlüyüz" mesajları eşliğinde Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"NATO Savunma Koleji, Müttefikimiz Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar!"

GOOGLE

Google Twitter'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Arama motorunun ana sayfasına Cumhuriyet Bayramı 'Doodle'ı yerleştirdi.

"Türkiye Milli Günü'nü kutlamak için bugünün çiziminde, bağımsızlığın ilan edildiği yer olan Türkiye'nin İlk Büyük Millet Meclisi Binası yer alıyor.

Bu tarihi gün hakkında daha fazla bilgi edinin › http://goo.gle/3N7M306"