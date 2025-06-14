Dünya liderlerinden İran-İsrail savaşına dair son açıklamalar: Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail’in güvenliğine destek verdiklerini ve İran’dan gelebilecek bir saldırı durumunda Fransa’nın sahip olduğu imkanlar dahilinde İsrail’in korunmasına katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” başlıklı konferansta konuşan Macron, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Fransa’nın herhangi bir katkısının bulunmadığını vurguladı. Fransa lideri, taraflara itidal çağrısı yaparak, İran’ı nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin istikrarsızlaşmasında sorumluluğu olmakla suçladı.

“İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞU BİR DÜNYADA YAŞAYAMAYIZ”

Macron, İran’ın nükleer silah için yeterli seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu, varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdittir” dedi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürebileceğine işaret eden Macron, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail, İran tarafından misillemeye maruz kalırsa Fransa sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma müsait olması halinde İsrail’in korunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Ancak böyle bir durum yoksa herhangi bir saldırı operasyonuna dahil olmayacağız.”

Macron, İsrail’in kendini savunma hakkının sınırlarına da dikkat çekerek, “Desteğimiz koşulsuz ve sınırsız değil” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KONUSUNDA KARARLIYIM”

Bölgedeki gerilimin Gazze’de ateşkes sağlanması çabalarını gölgelememesi gerektiğini savunan Macron, insani yardımların engellenmesini de eleştirdi. Macron, iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını yinelerken, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlıyım ve bu Fransa’nın egemen bir kararıdır” dedi.

Macron ayrıca, İsrail’in kalıcı bir şekilde Gazze’yi işgaline karşı olduklarını ve ateşkesin Tel Aviv’in çıkarına olduğunu vurguladı.

PUTİN’DEN GERGİNLİĞİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan gerilim nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in İsrail’in askeri eylemleri sonucu sivillerin de hayatını kaybettiğine dikkat çekerek İran’a başsağlığı dilediği ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini kınadığı belirtildi.

Rus tarafının, İran nükleer programına ilişkin barışçıl çözüm girişimlerini desteklediği ve gerginliğin azaltılması için adımlar atmaya devam edeceği ifade edildi.

İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail ile İran arasında başlayan savaşı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer programı konusunda uzun zamandır var olan ciddi endişeleri ele alarak, tüm taraflara bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırabilecek daha fazla tırmanmadan kaçınmaları çağrısında bulundu. Liderler, İsrail'in kendini savunma hakkını yineledi ve askeri eylemden ziyade diplomatik bir çözümün ilerlemenin yolu olduğu konusunda anlaştılar" denildi.