Dünya mirası 500 yıllık heykeller, yangında onarılamaz hasar gördü
Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Paskalya Adası’ndaki Rapa Nui heykelleri, pazartesi günü çıkan çalı yangınında zarar gördü. Rapa Nui Belediyesi yetkilileri hasarın onarılmayacak düzeyde olduğunu belirtti.
Güney Amerika ülkesi Şili’ye bağlı Paskalya Adası olarak bilinen Rapa Nui’de, açık havada bulunan 500 yıllık ‘moai’ olarak adlandırılan taş heykellerin, pazartesi günü çıkan çalı yangınında hasar gördüğü açıklandı.
Şili Kültür Bakanlığı’ndan Carolina Perez Dattari konuyla ilgili açıklamasında “Rapa Nui'de Dünya Mirası Alanını etkileyen bu ciddi yangından dolayı üzgünüz” diyerek yetkililerin hasar tespiti için sahada olduğunu belirtti.
YAKLAŞIK 30 MOAİ HEYKELİ ETKİLENDİ
Yetkililer bazı heykellerdeki hasarı ‘kömürleşmiş’ olarak nitelerken, Rapa Nui Belediyesi yanan heykellerdeki hasarın onarılmaz olduğunu vurguladı. Belediyeden dün yapılan açıklamada yangından yaklaşık 30 moai heykelinin etkilendiğini ve yangının soruşturulduğunu belirtti.
Paskalya Adası'nda yaklaşık 1000 dev taş heykel ve oyma bulunuyor. Bunlardan en büyüğü 74 ton ağırlığında ve 10 metre yüksekliğinde.
Taş heykellerin, 1400 ve 1650 yılları arasında yerli Rapa Nui halkı tarafından yapıldığı ve adanın yüksek yerlerine yerleştirildiği biliniyor.
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