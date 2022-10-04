'Atıktan Heykele' fotoğraf sergisi açıldı

04 Ekim 2022 Salı, 19:38

Marmara Adası'ndaki mermer ocağından çıkarılan atık taşlar ocağın içerisinde bulunan atölyede 12 heykeltraş tarafından sanat eserine dönüştürüldü. 2020 yılında başlayan projede atık taşların heykele dönüştüğü anlar Demirören Haber Ajansı muhabiri Nedim Bayhan ile Çevre Mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Furkan Yaman'ın objektiflerine yansıdı. 24 fotoğrafın yer aldığı 'Atıktan Heykele' fotoğraf sergisi Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde 1-5 Ekim tarihlerinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"MERMER OCAĞINDAKİ İŞÇİLER HEM DE ALT TARAFINDA ÇALIŞAN HEYKELTIRAŞLAR ORTAK BİR EMEK, ORTAK BİR PAYDADA BULUŞTULAR"



Muhabir Nedim Bayhan, "2020 yılında projeyi çok beğenerek başladık. Çünkü proje sürdürülebilirlik üzerinde çalışan bir projeydi. Dereli Art projesine dahil olmaktan çok da gurur duyduk. Bir sene mermer ocağı içerisinde çalıştık. Kar yağdı, yağmur yağdı, sıcak havalarda sürekli çalışan insanlar biz olduk. Ve tamamıyla atıktan heykele olan projenin bütün bir serüvenini biz yansıtmak istedik. Mermer ocağından çıkarılan atık taşlar ocağın içerisine konulan atölyede tamamıyla bir heykele dönüştü. Biz de bunları bir sene boyunca fotoğrafladık. Fotoğraf sergisinin en önemli noktası aslında emek oldu.

Çünkü hem mermer ocağındaki işçiler hem de alt tarafında çalışan heykeltıraşlar ortak bir emek, ortak bir paydada buluştular. Biz de onların serüvenine şahit olduk. Onları belgeselleştirdik, belgeledik, fotoğraflarını çektik. Birçok fotoğraftan ödül aldık. Sonuçta çok güzel bir iş çıktı ortaya. İlk sergimizi 9 Mayıs'ta Çanakkale'de açtık. Ardından bu sergiyi İstanbul'a taşımak istedik" dedi.

"BÖYLE BİR PROJENİN İÇİNDE OLMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"



Çevre Mühendisi, fotoğrafçı Furkan Yaman, "Sürdürülebilirlikle alakalı bir proje olduğu için ilgiliydim. Aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı olarak böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti. İş arkadaşım Nedim ile çalıştık. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nden yeni mezun heykeltıraş arkadaşlarımız vardı. Sanat camiasından da insanlarla birlikte çalışmak beni çok mutlu eden bir şeydi. Hem bir çevre mühendisi hem de fotoğraf sanatçısı olarak böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.