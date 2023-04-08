Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman?
Dünya Romanlar Günü ya da Uluslararası Roman Günü her yıl kutlanmaya başladı. Yurttaşlar Dünya Romanlar Günü'nün ne olduğunu ve ne zaman kutlandığı merak ediyor. Peki, Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman?
Romanlar, aslen Kuzey Hindistan kökenli olup günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe bir halktır. Hindistan'ın Pencap-Sind (Pakistan, Karaçi) nehir havzası boyunca Pakistan ve Afganistan'ın da içinde bulunduğu bölgelerden M.S. 420 civarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış bir Hint-Avrupa halkıdır. Peki, Dünya Romanlar Günü nedir? Dünya Romanlar Günü ne zaman? İşte ayrıntılar...
DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ NEDİR?
Dünya Romanlar Günü, 1990 yılında Serock, Polonya'da toplanan dördüncü Dünya Roman Kongresi'nde alınan kararla kutlanmaya başlanmıştır ve bu karar, 7-12 Nisan 1971 tarihlerinde Londra yakınlarındaki Chelsfield'da toplanan birinci Dünya Roman Kongresi onuruna alınmıştır.
DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Romanlar Günü ya da Uluslararası Roman Günü, Roman kültürünün kutlandığı ve Roman halkının karşılaştığı sorunlara karşı farkındalığın artırılmaya çalışıldığı bir gündür. 8 Nisan'da kutlanır.
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