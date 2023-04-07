Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:29

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:29

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/1) ne zaman yapılacağını duyurdu. ÖSYM'nin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 133 bin 91 adayın başvurduğu sınav için 77 ilde 463 bina ve 5 bin 601 salon kullanılacak. Adaylar, sınavın yapılacağı ve sonuçların açıklanacağını tarihi merak ediyor. ''2023-YDS/1 ne zaman yapılacak? 2023-YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

2023-YDS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

2023-YDS/1 9 Nisan'da yapılacak.

2023-YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-YDS/1 sonuçları 4 Mayıs'ta açıklanacak.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER SINAVA NEREDE GİRECEK?

2023 YDS-1 sınavına Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınavlara farklı illerde girecek.

Buna göre sınav merkezi;

- Adıyaman olan adaylar Şanlıurfa ilinde

- Hatay olan adaylar Adana ilinde

- Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde

- Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.



