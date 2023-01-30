Dünya şampiyonu kayakçı çığ altında öldü

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:51

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:51

Japonya'nın Nagano kentinde düşen çığın ardından yetkililer, iki kişinin cesedine ulaştıklarını bildirdi.

Japon yetkili Tomohiro Kushibiki, buldukları cesetlerin "kalp yetmezliğine bağlı solunum durması" sebebiyle öldüklerini belirtti.

Japon yetkililer ölenlerin kimliğini açıklamayı redderken ABD merkezli kayak dergisi Mountain Gazetta, ölenlerden birinin ABD'li profesyonel kayakçı Kyle Smaine olduğunu öne sürdü.

Mountain Gazetta, profesyonel kayakçı Adam U'nun ve fotoğrafçı Grant Gunderson'ın da Smaine ile birlikte olduğunu belirtti.

Smaine'nin ile birlikte bulunan Gunderson, Smaine'in çığda öldüğünü Instagram'da paylaştı.

Gunderson, olayın ardından "Dün benim en kötü kabusumdu" dedi. Gunderson, çığ bir kayakçı tarafından tetiklendiğini belirtirken yaşanan felaket sebebiyle Smaine'nin "50 metre havaya uçtuğunu ve karlara gömülerek öldüğünü" söyledi.

31 yaşındaki Smaine, yaşamını yitirmeden önce yayınladığı bir videoda "Beni her kış Japonya'ya geri getiren şey bu. İnanılmaz kar kalitesi, durmak bilmeyen fırtınalar ve ne kadar çok keşif yaparsanız o kadar iyi hale gelen gerçekten eğlenceli araziler" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kayak Federasyonu'nun 2015'teki Serbest Stil Kayak ve Snowboard Dünya Şampiyonası'nda yarışan Smaine, halfpipe kategorisinde altın madalya kazandı.

