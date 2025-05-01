Dünya silahlanıyor: Soğuk Savaş’tan bu yana rekor artış

Ukrayna, Gazze ve Asya’daki gerilimlerle birlikte dünya ülkeleri savunma bütçelerini rekor seviyeye çıkardı. SIPRI raporuna göre, 2024’te küresel askerî harcamalar 2,7 trilyon doları aşarak Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük artışı gösterdi.

Dünya silahlanıyor: Soğuk Savaş’tan bu yana rekor artış
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:32

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), küresel askerî harcamaların 2024 yılında yüzde 9,4 artarak 2,718 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bu, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından hemen önceki 1988’den bu yana kaydedilen en büyük yıllık artış oldu.

Ukrayna, Gazze, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi sıcak çatışma veya gerilim bölgelerinde askerî tansiyonun yükselmesi, ülkeleri benzeri görülmemiş bir hızla silahlanmaya yöneltti. 

Raporda, “Birçok ülke önümüzdeki yıllarda askerî harcamalarını daha da artırma taahhüdünde bulundu” denildi.

ABD ZİRVEDE

2024’te dünyanın en büyük askerî bütçesine sahip ülke yine ABD oldu. ABD’nin savunma bütçesi yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı.

Harcamalar arasında dikkat çeken kalemler şunlardı:

  • F-35 savaş uçakları ve sistemleri: 61,1 milyar dolar
  • Donanma için yeni gemiler: 48,1 milyar dolar
  • Nükleer silahların modernizasyonu: 37,7 milyar dolar
  • Füze savunması: 29,8 milyar dolar
  • Ukrayna’ya askerî yardım: 48,4 milyar dolar

ÇİN TAKİPTE

Çin, 2024’te 314 milyar dolarlık askerî harcamayla ikinci sırada yer aldı.

Pekin; yeni stealth uçaklar, insansız hava ve deniz araçları gibi gelişmiş sistemleri tanıttı. Ayrıca nükleer cephaneliğini hızla genişletmeye devam ediyor.

İSRAİL'DEN YÜZDE 65'LİK ARTIŞ

Gazze’de başlattığı saldırılarla gündeme gelen İsrail’in savunma bütçesi 2024’te yüzde 65 arttı.

Bu, dünyadaki en yüksek artışlardan biri oldu.

RUSYA

Ukrayna’yı 2022’de işgal eden Rusya’nın askerî harcamaları en az yüzde 38 arttı.

Ancak SIPRI, Kremlin’in ek kaynaklar kullandığını ve gerçek artışın çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

AVRUPA'DA NATO ÜLKELERİ ALARMDA

Rusya tehdidi ve ABD’nin NATO’dan olası geri çekilme sinyalleri Avrupa ülkelerini askerî harcamalarda rekor artışlara yöneltti.

2024’te bazı NATO ülkelerindeki artış oranları şöyle:

  • Romanya: %43
  • Hollanda: %35
  • İsveç: %34
  • Çekya: %32
  • Polonya: %31
  • Danimarka: %20
  • Türkiye: %12
  • Yunanistan: %11

ASYA-PASİFİK: ÇİN ETKİSİYLE TIRMANAN GERİLİM

2024’te bazı Asya-Pasifik ülkelerindeki artış oranları şöyle:

  • Japonya: %21
  • Filipinler: %19
  • Tayvan: %1,8 artış
  • Hindistan: 86,1 milyar dolar
  • Güney Kore: %1,4
  • Myanmar: %66

DİĞER BÖLGELER

  • Afrika: %3 artış. En büyük harcamayı Cezayir yaptı.
  • Meksika: %39 artış. Uyuşturucu kartellerine karşı ordu kullanımı belirleyici oldu.

Etiketler: #silahlanma #nükleer silah

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