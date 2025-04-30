Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğinde: Sınırda askeri hazırlığını artırdı

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:06

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:06

Pakistan, Keşmir bölgesinde Hindistan’la ihtilaflı olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca askerî hazırlığını artırdı.

The Economic Times’ın haberine göre, 22 Nisan’da Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında düzenlenen terör saldırısının ardından Pakistan, Sialkot sektörüne hava savunma sistemleri ve elektronik harp birlikleri konuşlandırdı.

Pakistan ordusu ayrıca, zırhlı ve piyade tümenlerini yeniden konuşlandırmaya başladı. Birliklerin yoğun tatbikatlara başladığı ve sınır hattına doğru sevkiyatların sürdüğü bildiriliyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pahalgam’daki saldırıyla Pakistan’ın bir bağlantısı olmadığını ifade etti.

Şerif, “İslamabad bu saldırıya karışmamıştır” dedi. Ayrıca BM’nin, Keşmir sorununun çözümü için Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda devreye girmesi çağrısında bulundu.

"HİNDİSTAN 36 SAAT İÇİNDE SALDIRACAK" İDDİASI

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini bildirdi.

Tarar, "Hindistan'ın, Pahalgam'a ilişkin asılsız iddiaları gerekçe göstererek, önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat aldık" dedi.

MODİ'DEN ORDUYA "TAM YETKİ"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Salı günü ulusal güvenlik yetkilileriyle bir güvenlik zirvesi düzenledi.

Toplantıdan sızan bilgilere göre Modi, Hindistan Silahlı Kuvvetleri’ne “zaman, hedef ve yöntem belirleme konusunda tam operasyonel özgürlük” tanıdı.

NE OLMUŞTU?

22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in turistik Pahalgam kasabasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 25 Hindistan vatandaşı ve 1 Nepal uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Otomatik silahlarla yapılan saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Hindistan medyası, istihbarat birimlerinin saldırıyı Pakistan merkezli Lashkar-e-Taiba (Rusya’da yasaklı) adlı örgütün gerçekleştirdiğini ve Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) ile bağlantılı olabileceğini öne sürdüğünü yazdı.

Saldırının ardından Hindistan: