‘Turizm sürdürülebilirlikle dönüşür’

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sabancı Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) ortaklığıyla yürütülen projenin yerel destekçileri ise Ödemiş Belediyesi ve kaymakamlığı oldu. Projenin hedefleri arasında, Birgi’nin “Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi” kriterleri ile uyumlu bir destinasyona dönüştürülmesi, enerji verimliliği, toplum temelli sosyo ekonomik kalkınmaya katkı, cinsiyet eşitliği de yer alıyor. Tanıtım toplantısında konuşan Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, Türkiye’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün sürdürülebilir uygulamalar ve yenilenebilir enerji ile dönüşebileceğine dikkat çekti. Pınar, “Bunu Ayvalık Küçükköy’deki çalışmalarla ispat ettik” dedi.

ALTIN VE TAVUK!

“Turizm kalkınmanın güçlü bir motoru olabilir” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da sürdürülebilirliğe özel vurgu yaparak bunu şöyle tanımladı: ”Sürdürülebilir turizm altın yumurtlayan tavuğu kesmemektir.

