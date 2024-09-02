Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, müziğe uzun bir süre ara veriyor

Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:02

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:02

31 Ağustos'ta Münih'teki son gösterisinde izleyicilere hitap eden İngiliz şarkıcı Adele, hayranlarına Las Vegas'ta 10 gösterisi kaldığını, ancak bundan sonra onu “inanılmaz uzun bir süre” görmeyeceklerini söyledi.

36 yaşındaki şarkıcı, neredeyse üç yıldır durmaksızın turne ve performans yaptığını ve “hayatımı yaşamaya” geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Adele, “Son yedi yılımı kendim için yeni bir hayat inşa ederek geçirdim ve şimdi onu yaşamak istiyorum. İnşa ettiğim hayatımı yaşamak istiyorum ve sizi çok özleyeceğim” dedi.

Münih'teki turneyi tamamlamayı planladığını ancak 2022'de turnenin başında hastalanması nedeniyle Vegas'taki hayranlarına sunması gereken 10 konseri daha olduğunu açıklayan Adele, “Ama ondan sonra, sizi inanılmaz uzun bir süre göremeyeceğim. Ve ara verdiğim süre boyunca sizi kalbimde taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

Bu sürenin şimdiye kadar sahne aldığı “en uzun” süre olduğunu ve muhtemelen bir daha asla böyle bir program yapmayacağını vurgulayan Grammy ödüllü sanatçı, hayranlarına 2011'in çıkış şarkısı 'Someone Like You'yu gözyaşları içinde söyletmeden önce, bu gösterileri 'sonsuza kadar' hatırlayacağını duyurdu.

Adele'nin Las Vegas'taki Caesars Colosseum'daki misafir sanatçı programı bu yıl 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Adele'nin tekrar ne zaman müzik yapmaya ya da sahne almaya başlayacağı bilinmiyor.