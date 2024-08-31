Meme kanserini yenen Şarkıcı Şimal'den hayranlarını üzen haber!
2022 yılında meme kanserini yenen Şimal, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.
Ünlü şarkıcı Şimal, üç yıl önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçmişti. 37 yaşındaki şarkıcı, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat olmuş ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" sözleriyle duyurmuştu.
Ancak, geçtiğimiz ocak ayında Şimal, hayranlarını üzen bir haber vermişti. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler, çok üzgünüm" açıklamasıyla yeniden bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu paylaşmıştı.
8 saatlik başarılı bir operasyonun ardından tedavi gören ve kısa süre sonra iyileştiğini müjdeleyen Şimal, ne yazık ki hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Şimal, sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Dostlarım, bu haberi paylaşma konusunda çok kararsızdım fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz, haklısınız. Bana da hak verin; tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki bu hastalık yine yakaladı beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü tedavilere başlanacak, onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan, soran ve mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!"
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