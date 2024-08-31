Meme kanserini yenen Şarkıcı Şimal'den hayranlarını üzen haber!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 09:18

Güncelleme: 31.08.2024 - 09:18

Ünlü şarkıcı Şimal, üç yıl önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçmişti. 37 yaşındaki şarkıcı, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat olmuş ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" sözleriyle duyurmuştu.

Ancak, geçtiğimiz ocak ayında Şimal, hayranlarını üzen bir haber vermişti. Şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... 'Ameliyat' dediler, çok üzgünüm" açıklamasıyla yeniden bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu paylaşmıştı.

8 saatlik başarılı bir operasyonun ardından tedavi gören ve kısa süre sonra iyileştiğini müjdeleyen Şimal, ne yazık ki hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Şimal, sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: