Dünyaca ünlü Japon anime yapımcısı 'çocuk pornosu' nedeniyle hapse atıldı

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:27

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:27

Wakayama Bölge Mahkemesi sözcüsü, 52 yaşındaki Koichiro Ito'nun “çocuk fuhşu ve pornografisi ile ilgili yasaları ihlal etmek” ve tecavüz suçlarından dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Japonya'nın “Çocuk Fuhşu ve Pornografisi Yasağı Yasası”nı ihlal ettiği belirtilen Ito, 15 yaşındaki bir kıza 2023 yılında seks için 20 bin Yen ödemekle; aynı yaştaki başka bir kızı müstehcen fotoğraflar çekmeye zorlamak ve 2021 yılında bunlar için 12 bin 500 Yen ödemekle; ve Aralık 2023'te evinde kendisiyle seks yapması için 17 yaşındaki bir kıza 30 bin Yen ödemekle suçlanıyordu.

Kansai TV'nin haberine göre, mahkeme kararında Ito'nun suçlarının “11 çocuk fuhuşu vakası, 9 cinsel poz ve benzeri fotoğraf çekme vakası, aynı anda çekilenler de dahil olmak üzere 10 çocuk pornografisi üretme vakası, bir çocuk fuhşu vakasını içeren 1 rıza dışı cinsel ilişki vakası ve beş adet çocuk pornografisi bulundurmaktan” oluştuğu belirtildi.

“DEFALARCA ÇOCUK FUHUŞU YAPTI”

Mahkeme Başkanı Keiko Fukushima, Ito'nun defalarca ve bilerek çocuk fuhşu yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Sanık defalarca internet üzerinden cinsel ilişkiye müsait reşit olmayan kadınları aramış, onların çıplak fotoğraflarını çekmiş ve göndermelerini sağlamış ya da yüz yüze tanıştığı kadınlara çocuk fuhşu yapmaları ve cinsel ilişki görüntülerini gizlice fotoğraflamaları için para teklif etmiştir. Çocuklara fuhuş yaptırmak ve cinsel ilişki görüntülerini gizlice fotoğraflamak için defalarca para teklif etmiştir. Bu durum, özerk karar verme yetileri henüz olgunlaşmamış olan mağdurların zihin ve bedenlerinin sağlıklı gelişimi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahiptir. Sorumluluk ve suçlama derecesi yüksektir.”

The Hollywood Reporter'ın NHK'dan aktardığı habere göre, Ito ilk olarak Şubat ayında Tokyo'da tutuklanmış ve müfettişlere, reşit olmayan kızların çıplak görüntülerinin kendisine birçok kez gönderilmesi nedeniyle polis davasının hangi kızla ilgili olduğunu bilmediğini söylemişti.

Polis, Ito'nun adının ayrı ve ilgisiz bir çocuk fuhuşu davasında geçmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.

İLK DURUŞMADA SUÇUNU KABUL ETTİ

İlk duruşmada suçunu kabul eden Ito için savcılar altı yıl hapis cezası istemişti.

Savcılar, “Kurbanın olgunlaşmamış olmasından yararlandı, onu parayla baştan çıkardı ve kurnazca ve kötü niyetli olan suçu işledi. Suç, cinsel arzusunun hevesiyle işlenmiştir ve koşullarda ya da gerekçede hoşgörüye yer yoktur” ifadelerini kullandı.

Ito'nun avukatı, Ito'nun üç mağdurdan ikisiyle anlaşmaya vardığını ve danışmanlık hizmeti aldığını söyleyerek daha hafif bir ceza talep etti.

Ito, Japonya'da hem eleştirel hem de ticari açıdan başarılı olan Your Name ve Suzume'nin yanı sıra Weathering with You ve The Garden of Words gibi ünlü filmlerin yapımcılığını üstlendi. Ayrıca, 2022 yapımı TV dizisi Modern Love Tokyo'da da yer aldı.