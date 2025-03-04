Donald Trump'tan Japonya ve Çin'e uyarı: 'Para birimlerini öldürürken üretmemiz çok zor'

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:10

Güncelleme: 04.03.2025 - 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Çin liderlerine, para birimlerinin değerini düşürmeye devam edemeyeceklerini belirterek, bunun ABD'ye haksızlık olacağına dikkat çekti. Trump bu açıklamayı Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yönelik yüzde 25 oranında yeni gümrük vergilerinin bugün yürürlüğe girmesi ve Çin mallarına uygulanan vergilerin yüzde 20'ye çıkarılmasıyla küresel ticaret gerilimlerinin arttığı bir dönemde yaptı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARDA GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Trump'ın açıklamaları, piyasalarda tedirginliğe yol açtı ve Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisinin riskini artırdı. Nikkei gösterge endeksi, Trump'ın yorumları sonrası yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Yen, kısa süreliğine dolar karşısında 148,60 seviyesine tırmandı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Japonya ve Çin liderleriyle görüşerek, para birimlerinin değerini düşürmeye devam etmelerinin adil olmadığını söyledi. "Japonya, Çin ve diğer yerler para birimlerini öldürürken, burada traktör ya da Caterpillar üretmemiz çok zor" dedi. Trump, gümrük vergilerinin, üreticilerin karşılaştığı dezavantajı telafi etmek için etkili bir çözüm sunduğunu belirtti.

JAPONYA VE ÇİN ABD'Yİ SUÇLADI

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, Trump'ın yorumlarıyla ilgili Tokyo'nun doğrudan bir devalüasyon politikası izlemediğini vurguladı. Ayrıca, Japonya'nın kur politikası konusundaki duruşunu, ABD ve G7 ülkeleriyle teyit ettiğini söyledi. Başbakan Shigeru Ishiba ise Japonya'nın bir devalüasyon politikası izlemediğini ifade etti ve Trump'tan döviz kuru politikası hakkında herhangi bir telefon almadığını ekledi.

Japonya ve Çin, ABD'yi para birimlerini kasıtlı olarak zayıflatmakla suçlandı. Ancak, Çin son dönemde para birimini daha sıkı yönlendirmeye odaklandı ve yuan, dolar karşısında yükseldi. Bazı analistler, bu hamlenin Washington ile olan sürtüşmeyi hafifletmeye yönelik olduğunu belirtiyor.

TRUMP'IN HAMLELERİ JAPONYA'YI ZORLAYABİLİR

Japonya'nın zayıf yen politikası, ihracatı artırırken, aynı zamanda ithalat maliyetlerini yükselterek tüketime zarar verebilecek dalgalanmalara yol açabiliyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz artırma konusunda daha dikkatli davranırken, Trump'ın zayıf yen eleştirileri ve gümrük vergisi tehditlerinin küresel büyüme üzerindeki etkileri, BOJ'un faiz artırma kararını zorlaştırabilir.

Bazı analistler, Trump'ın hoşnutsuzluğunun Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmasına yol açabileceğini öne sürerken, Japonya'da faiz artışı beklentileri artmış durumda. BOJ'un, ekonomik toparlanmayı sürdürülebilir hale getirmek için faiz oranlarını bu yıl daha da artırması bekleniyor.