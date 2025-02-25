Japonya'nın ferahlatıcı tatlısı: Kakigōri tarifi
İncecik rendelenmiş buz, tatlı şuruplar ve lezzetli soslarla buluşuyor! Japon yazlarının vazgeçilmezi olan Kakigōri, hem hafif hem de serinletici bir tatlıdır.
Japon mutfağı, yalnızca sushi ve ramen gibi yemeklerle değil, aynı zamanda hafif ve ferahlatıcı tatlılarıyla da ünlüdür. Kakigori, incecik rendelenmiş buzun meyve şurupları, yoğunlaştırılmış süt ve tatlı soslarla buluştuğu, yaz aylarında Japonya’da en çok tüketilen tatlılardan biridir. Hem serinletici hem de hafif olmasıyla dondurmaya benzeyen ancak farklı bir dokuya sahip olan Kakigori, özellikle sıcak yaz günlerinde mükemmel bir alternatif sunar. Eğer evde kolayca hazırlayabileceğiniz Japon tatlılarını denemek istiyorsanız, Kakigori tam size göre!
KAKİGORİ TARİFİ
Malzemeler:
Buz İçin:
- 2 su bardağı içme suyu (buz yapmak için)
- Şuruplar İçin (İsteğe Göre Tercih Edilebilir):
- 1/2 su bardağı çilek püresi + 2 yemek kaşığı şeker
- 1/2 su bardağı mango püresi + 2 yemek kaşığı şeker
- 1/2 su bardağı yeşil çay (matcha) şurubu
- 1/2 su bardağı tatlılaştırılmış yoğunlaştırılmış süt (kıvam artırıcı)
Üzeri İçin (Opsiyonel):
- Kırmızı fasulye püresi (Anko)
- Vanilyalı dondurma
- Taze meyve dilimleri (çilek, muz, mango vb.)
- Renkli jöle parçaları
Yapılış
- 2 su bardağı içme suyunu buz kalıplarına dökün ve dondurucuda tamamen donana kadar bekletin.
- Kakigori’nin püf noktası, buzun çok ince rendelenmiş olmasıdır. Eğer özel bir Kakigori makineniz yoksa, mutfak robotu veya rende kullanarak incecik buz taneleri elde edin.
- Seçtiğiniz meyve püresini ve şekeri küçük bir tencerede karıştırarak kaynatın.
- Hafif yoğun kıvam aldığında ocaktan alın ve soğuması için bir kenara koyun.
- İncecik rendelenmiş buzları geniş bir kâseye koyun.
- Üzerine hazırladığınız meyve şuruplarını ve tatlandırıcıları gezdirin.
- Yoğunlaştırılmış süt ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.
- Üzerine kırmızı fasulye püresi, taze meyveler veya vanilyalı dondurma ekleyerek zenginleştirin.
- Kakigori’yi hemen servis edin, çünkü ince rendelenmiş buz hızla erir!
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