Japonya'nın ferahlatıcı tatlısı: Kakigōri tarifi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:35

Güncelleme: 25.02.2025 - 18:35

Japon mutfağı, yalnızca sushi ve ramen gibi yemeklerle değil, aynı zamanda hafif ve ferahlatıcı tatlılarıyla da ünlüdür. Kakigori, incecik rendelenmiş buzun meyve şurupları, yoğunlaştırılmış süt ve tatlı soslarla buluştuğu, yaz aylarında Japonya’da en çok tüketilen tatlılardan biridir. Hem serinletici hem de hafif olmasıyla dondurmaya benzeyen ancak farklı bir dokuya sahip olan Kakigori, özellikle sıcak yaz günlerinde mükemmel bir alternatif sunar. Eğer evde kolayca hazırlayabileceğiniz Japon tatlılarını denemek istiyorsanız, Kakigori tam size göre!

KAKİGORİ TARİFİ

Malzemeler:

Buz İçin:

2 su bardağı içme suyu (buz yapmak için)

Şuruplar İçin (İsteğe Göre Tercih Edilebilir):

1/2 su bardağı çilek püresi + 2 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı mango püresi + 2 yemek kaşığı şeker

1/2 su bardağı yeşil çay (matcha) şurubu

1/2 su bardağı tatlılaştırılmış yoğunlaştırılmış süt (kıvam artırıcı)

Üzeri İçin (Opsiyonel):

Kırmızı fasulye püresi (Anko)

Vanilyalı dondurma

Taze meyve dilimleri (çilek, muz, mango vb.)

Renkli jöle parçaları

Yapılış