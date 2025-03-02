Japonya'da gündem idam: 5 yılda bir düzenlenen anketten yine aynı sonuç çıktı
Japonya'da hükümet tarafından yapılan anket, halkın yüzde 80'inden fazlasının idama destek verdiğini ortaya koydu.
Kyodo News'ün haberine göre hükümet, Ekim-Aralık 2024'te 18 yaş ve üstü 3 bin kişinin katılımıyla bir anket yaptı.
Çoktan seçmeli soruların yer aldığı anketin sonuçlarına göre, halkın yüzde 83,1'i idamı desteklerken, 16,5'i buna karşı çıktı.
İdama destek verenlerin yüzde 62,2'si, büyük suçlara kurban gidenlerin ve ailelerinin hisleri için endişe duymaları nedeniyle idamı desteklediklerini kaydetti. Katılımcıların yüzde 53,4'ü idamın kaldırılmasının büyük suçlarda artışa neden olacağından endişelendiğini söyledi.
İdama karşı olduklarını belirten katılımcıların yüzde 71'i ise "hatalı hükümlerin geri döndürülemez olması" gerekçesiyle böyle düşündüklerini ifade etti.
Öte yandan, katılımcıların yüzde 37,5'i şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasının getirilmesi halinde idamın kaldırılması gerektiğini belirtirken, katılımcıların yüzde 61,8'i ise idamın her koşulda yürürlükte kalmasını savundu.
5 YILDA BİR DÜZENLENİYOR
Her 5 yılda bir düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 80'i son 5 seferdir idamı destekliyor.
G7 ülkeleri arasında sadece Japonya ve ABD'de idam cezası bulunurken, Japonya'da Temmuz 2022'den beri idam uygulanmadı.
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