Dünyaca ünlü opera sanatçısı evinde bıçaklanarak öldürüldü

ABD’nin Santa Monica kentinde yaşayan dünyaca ünlü opera sanatçısı Jubilant Sykes, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak sanatçının 31 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, 71 yaşındaki Sykes’in eşi yerel saatle 21.19’da acil yardım hattını arayarak bir saldırıya tanık olduğunu ve olayda oğullarının da yer aldığını bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede eve ulaşan polis ekipleri, ünlü baritonun vücudunun çeşitli yerlerinden ağır bıçak darbeleri aldığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sykes’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay sırasında evde bulunan 31 yaşındaki Micah Sykes’i cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Şüpheli daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABD’nin en tanınmış opera sanatçılarından biri olarak gösterilen Jubilant Sykes’in ölümü, Santa Monica’da ve sanat dünyasında büyük sarsıntı yarattı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.