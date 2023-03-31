Dünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kaza davasını kazandı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:23

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:23

Marvel filmlerindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Gwyneth Paltrow, 2016 yılında meydana gelen kayak kazası davasını kazandı.

DailyMail'de yer alan habere göre, 76 yaşındaki emekli göz doktoru Terry Sanderson, Paltrow ile yaşadığı kaza sonucunda "kendisinde kalıcı beyin hasarı kaldığını" öne sürerek, oyuncuya dava açtı.

Paltrow'a 300 bin dolarlık dava açan Sanderson, Paltrow'un hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar kaldığını öne sürdü.

Iron Man, Aşık Shakespeare ve Yedi gibi yapımlarda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Paltrow, açılan dava üzerine 1 dolarlık karşı dava açtı.

İki saat 20 dakika süren Paltrow'un karşı davasında jüri, Hollywood yıldızını suçsuz buldu.

Davayı kaybeden Sanderson, 1 dolar tazminat ödemesinin yanı sıra suçsuz bulunan Paltrow'un da mahkeme giderlerini ödemek zorunda kaldı.

Paltrow'un kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunu terk ederken Sanderson’a hafifçe eğilerek, “iyi olmanızı diliyorum ” demesi dikkat çekti.