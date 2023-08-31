Wagner lideri Prigojin’in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:57

Güncelleme: 31.08.2023 - 14:12

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında uçağı düştüğü için hayatını kaybeden Rus paralı ordusu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’e ait yeni görüntüler bugün grubun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntüde hareket halindeki bir aracın içinde görülen Prigojin, “Yaşayıp yaşamadığımı ve nasıl olduğumu merak edenler için şu anda 2023 yılının Ağustos ayında, hafta sonundayız ve ben Afrika’dayım” ifadelerini kullandı. “Beni yok etmeyi düşünen ve ne kadar kazandığımı tartışan insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda” diyen Prigojin konuşmasını sonlandırırken kameraya el salladı.

Paylaşılan görüntülerde yaşam tehlikesinin farkında olduğu anlaşılan Prigojin’in, gün olarak “hafta sonu”nu belirtmesi dikkate alındığında, Wagner liderinin videosunun yalnızca 3-4 gün önce çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.